Удар по Кривому Рогу: з'явилися перші подробиці
Російська армія знову атакувала Кривий Ріг балістикою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
У п'яницю, 14 березня, близько 20:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.
"Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу", - йдеться у повідомленні.
За його словами, росіяни вкотре продемонстрували, що воюють з цивільним населенням.
Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюються.
"До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", - додав Лисак.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу було пошкоджене транспортне підприємство.
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