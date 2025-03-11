На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджене транспортне підприємство

фото: ОВА

Російські військові ввечері та вночі атакував Синельниківський та Нікопольський район

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Синельниківському районі внаслідок атаки є пошкодження на транспортному підприємстві. Люди не постраждали.

Лисак додав, що росіяни продовжували бити по Нікопольщині – райцентру, Марганецькій і Покровській громадах, застосовували БпЛА та артилерію. Пошкоджені інфраструктура й п'ятиповерхівка. Загиблих і поранених немає.

Також очільник ОВА зазначив, що ввечері та вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили ракету та 79 дронів, ще 35 БпЛА – локаційно втрачені.