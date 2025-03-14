Окупанти атакували Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа

ілюстративне фото: Сергій Лисак

Ввечері та вночі російські загарбники били по Дніпропетровщині дронами й артилерією. У регіоні працювала ППО

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його даними, від ворожого терору потерпала Нікопольщина. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

"Агресор застосовував артилерію і БпЛА. Атакував Нікополь і Марганецьку громаду. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Пошкоджена інфраструктура", – йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що вночі захисники неба знищили три ворожі БпЛА.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, постраждали дев'ятеро мирних мешканців, із них — дитина.