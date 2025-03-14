Удар по Кривому Рогу: появились первые подробности

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы Днепропетровской ОВАС Сергея Лысака.

В пьяницу, 14 марта, около 20:00 в Кривом Роге раздались взрывы.

"Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилищного квартала", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне в очередной раз продемонстрировали, что воюют с гражданским населением.

Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняются.

"До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - добавил Лысак.

Напомним, на Днепропетровщине в результате обстрела было повреждено транспортное предприятие.