Россия атаковала Днепр и область: в ОВАЕ рассказали о последствиях

фото: Telegram/Сергей Лисак

Россияне в ночь на 13 марта массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, передает RegioNews.

По состоянию на 07.00 известно, что в Днепре на инфраструктурном объекте возник пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По словам Лисака, повреждены многоэтажки. Разбиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи.

Изуродована инфраструктура и в Самаровском районе. Там тоже возникло возгорание. Кроме этого, уничтожен автомобиль, еще несколько – повреждены. Поражения получили многоквартирное здание, админздание, хозяйственные постройки.

Глава ОВА добавил, что ночью враг бил по Никопольщине: от дронов-камикадзе и артиллерии страдали Марганецкая, Покровская и Мировская общины. В одном из сел повреждено хозяйственное здание, пострадала 64-летняя женщина.

Обследование территории продолжается.

Напомним, утром 12 марта российские кафиры осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог. Погибла 47-летняя мирная жительница

Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.