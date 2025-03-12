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12 березня 2025, 12:52

Директорці підприємства, яке постачало неякісний одяг для військових, світить до 12 років

12 березня 2025, 12:52
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фото: ДБР
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Працівники ДБР завершили розслідування щодо директорки приватного підприємства, яке поставило одній із військових частин Дніпропетровщини неякісний військовий одяг на суму 140 мільйонів гривень

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Окрім того, за даними слідства, договір на постачання одягу командир військової частини уклав із приватним підприємством без проведення тендера та ще й з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту.

Після передоплати військова частина отримала лише частину якісного одягу, а на суму майже 140 млн гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку.

Керівництво частини, попри ризики, підписало необхідні документи та здійснило повну оплату за неякісний товар.

На початку січня 2025 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира частини.

Він обвинувачується у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

З метою відшкодування збитків державі у військового арештовано 3 земельні ділянки, 2 житлові будинки та 3 квартири на Дніпропетровщині та Київщині.

Нагадаємо, ррацівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на російських загарбників

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