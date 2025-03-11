ДБР викрило інспекторку виправної колонії, яка під час окупації Херсонської області працювала на росіян

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на російських загарбників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як зазначається, навесні 2022 року, коли російські війська захопили частину Херсонської області, інспекторка добровільно перейшла на "службу" до захопленої окупантом "Дар’ївської виправної колонії №10".

Жінка отримала від росіян посаду "молодшого інспектора відділу охорони" й розпочала виконувати вказівки та розпорядження керівників окупаційної влади рф, за що отримувала зарплату у рублях.

Після деокупації Херсонщини колаборантка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її було затримано.

Жінці повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські військові з дрона атакували велосипедиста у Херсоні.