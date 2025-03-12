Вінницький суд відправив проросійську блогерку за ґрати на 15 років

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Вінницький міський суд заочно позбавив волі на 15 років з конфіскацією майна проросійську блогерку, яка поширювала контент з підтримкою агресії РФ

Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинувачена створювала та поширювала інформаційний контент, підведений під російські наративи, в особистому авторському блозі одного із російських видань.

Обвинувачена, будучи обізнаною про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з'являлася.

За результатами судового розгляду суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

Їй призначили покарання у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна в дохід держави.

У матеріалі не називається ім'я засудженої, але ймовірно мова йде про колишню вінницьку журналістку Юлію Тарапату, якій у 2023 році СБУ повідомила про підозру.

Тарапата нині є заступником головного редактора видання "Вечерняя Москва".

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та нейтралізувала в Черкасах угруповання колишніх комуністів. Вони поширювали проросійські наративи, спілкуючись із місцевими жителями, та висловлювали підтримку окупантам.