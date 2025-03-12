Директору предприятия, которое поставляло некачественную одежду для военных, светит до 12 лет

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Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило одной из воинских частей Днепропетровщины некачественную военную одежду на сумму 140 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина обвиняется в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах. 5 ст. 190 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по данным следствия, договор на поставку одежды командир воинской части заключил с частным предприятием без проведения тендера и еще с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 140 млн гривен была поставлена одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности.

Руководство части, несмотря на риски, подписало необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар.

В начале января 2025 в суд направлен обвинительный акт в отношении командира части.

Он обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

С целью возмещения ущерба государству у военного арестовано 3 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры на Днепропетровщине и Киевщине.

Напомним, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспекторке исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонщины работала на российских захватчиков.