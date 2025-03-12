07:10  12 марта
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил троих детей
09:10  12 марта
Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
00:06  12 марта
На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 12:52

Директору предприятия, которое поставляло некачественную одежду для военных, светит до 12 лет

12 марта 2025, 12:52
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило одной из воинских частей Днепропетровщины некачественную военную одежду на сумму 140 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина обвиняется в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах. 5 ст. 190 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по данным следствия, договор на поставку одежды командир воинской части заключил с частным предприятием без проведения тендера и еще с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 140 млн гривен была поставлена одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности.

Руководство части, несмотря на риски, подписало необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар.

В начале января 2025 в суд направлен обвинительный акт в отношении командира части.

Он обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

С целью возмещения ущерба государству у военного арестовано 3 земельных участка, 2 жилых дома и 3 квартиры на Днепропетровщине и Киевщине.

Напомним, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспекторке исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонщины работала на российских захватчиков.

ГБР военные предприятие ВСУ командир одежда суд
В Киевской области за поджог авто военного будут судить двух мужчин
12 марта 2025, 10:55
Винницкий суд отправил пророссийскую блоггершу за решетку на 15 лет
12 марта 2025, 07:57
На Киевщине командир воинской части оформил незаконные боевые выплаты на 7 млн гривен
12 марта 2025, 06:07
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста
12 марта 2025, 14:04
Оккупанты нанесли удар по Сумщине: погиб мужчина
12 марта 2025, 13:57
Российские оккупанты обстреляли Купянск: раненый мужчина
12 марта 2025, 13:44
В Луцке во время минуты молчания будут останавливать транспорт
12 марта 2025, 13:43
В Киеве и Черкасской области задержали еще шестерых поджигателей, выполнявших заказы россиян
12 марта 2025, 13:37
На Запорожье оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль волонтеров
12 марта 2025, 13:35
Мобилизация с нарушениями: должностным лицам ТЦК и ВЛК грозит заключение
12 марта 2025, 13:25
В Украине повысили зарплаты полицейским
12 марта 2025, 13:20
В Киеве зафиксировали еще температурные рекорды
12 марта 2025, 13:18
В Харьковской области будут судить 45-летнего мужчину, который оправдывал и поддерживал российскую агрессию
12 марта 2025, 13:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »