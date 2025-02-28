У Пущі Водиці на трамвайних коліях виявили тіло чоловіка
У Подільському районі Києва поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло загиблого із ножовим пораненням
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що закривавленого чоловіка помітив екіпаж Муніципальної охорони.
"Під час патрулювання поблизу трамвайної зупинки "Пуща-Водицька 1" екіпаж Муніципальної охорони помітили закривавленого чоловіка. Негайно було викликано швидку допомогу та поліцію", – йдеться в повідомленні.
На жаль, до прибуття медиків постраждалий помер.
Поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка.
Нагадаємо, жителя Тального Черкаської області, якого поліція розшукувала 10 днів, знайшли мертвим у колодязі. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив.