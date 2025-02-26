Росіяни вбили цивільного жителя Херсонщини
Армія РФ вбила 65-річного жителя села Львове Херсонської області
Як передає RegioNews, про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько другої години дня росіяни атакували з дрона жителя села Львове", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки безпілотника 65-річний місцевий житель дістав поранення, несумісні з життям.
Олександр Прокудін висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Нагадаємо, Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка під час нічної атаки РФ на Київщину.
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