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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, к вечеру россияне ударили по Никопольщине. В результате атаки врага пострадали женщина 78 лет и мужчина 70 лет. Известно, что второго решили госпитализировать.

В течение дня район был обстрелян почти два десятка раз артиллерией и беспилотниками. Россияне попали по Никополю, Марганецкому, Мировскому и Красногригоревскому общинам.

"Повреждены промышленное предприятие и инфраструктура. Изувечены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, 2 солнечные панели, авто, линии электропередач и газопровода", - рассказал Сергей Лысак.

Он также добавил, что россияне дроном-камикадзе попали по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повредили три частных дома, а также затронули электросети.

Напомним, что 25 февраля российский FPV-дрон ударил по с. Кутьковка Купянского района. Из-за этого ранения получил 55-летний мужчина. Также враг повредил жилые частные дома.