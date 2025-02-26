Росіяни вночі атакували енергооб'єкт: подробиці від ДТЕК
У ніч на 26 лютого, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України. Сьогодні, під час чергової масованої атаки, російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, енергетики працюють на відновлення його функціонування.
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська випустили по Україні 177 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 110 ворожих дронів, ще 66 – були локаційно втрачені.
На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 – дістали пораненняВсі новини »
26 лютого 2025, 09:19Удар дрона по будинку під Києвом: у згорілій будівлі виявили тіло людини
26 лютого 2025, 08:38За минулу добу ворог атакував Запорізьку область 499 разів: є поранений
26 лютого 2025, 07:56
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Києві пів сотні житлових будинків залишились без тепла
26 лютого 2025, 10:36У центрі Харкова через масовану атаку "шахедів" пошкоджені будинки, ресторан, театр і кафе
26 лютого 2025, 10:35У Києві шахраї "видали заміж" померлу жінку
26 лютого 2025, 10:34Справжній мир не може бути встановлений ціною відмови від правди
26 лютого 2025, 10:14ГУР показало бойову роботу FPV-підрозділу "Крила" під Покровськом
26 лютого 2025, 10:05У базі даних "Воєнний злочинець" вже є понад 700 тисяч досьє
26 лютого 2025, 09:59У 2024 році українці усиновили найбільше дітей за останні п'ять років
26 лютого 2025, 09:52Сили ППО збили 110 російських безпілотників, 66 – локаційно втрачені
26 лютого 2025, 09:30На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 – дістали поранення
26 лютого 2025, 09:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки