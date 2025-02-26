Росіяни вночі атакували енергооб'єкт: подробиці від ДТЕК

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У ніч на 26 лютого, під час обстрілу Дніпропетровській області, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України. Сьогодні, під час чергової масованої атаки, російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту компанії ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру обʼєкта, енергетики працюють на відновлення його функціонування.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська випустили по Україні 177 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 110 ворожих дронів, ще 66 – були локаційно втрачені.