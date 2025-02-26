Россияне ночью атаковали энергообъект: подробности от ДТЭК

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В ночь на 26 февраля, во время обстрела Днепропетровской области, российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины. Сегодня, во время очередной массированной атаки, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В результате атаки была повреждена инфраструктура объекта, энергетики работают на восстановление его функционирования.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска выпустили по Украине 177 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 110 вражеских дронов, еще 66 были локационно потеряны.