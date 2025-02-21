Массированные обстрелы Днепропетровщины: россияне повредили предприятия и гражданскую инфраструктуру

фото: Сергей Лысак

Вчера вечером оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии. Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру дронами-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Захватчики били по Никополю, а также селам Покровской, Красногригоревской и Марганецкой общин.

Из-за обстрелов истерзаны два предприятия, инфраструктура, два магазина, кафе. Повреждены две многоэтажки, шесть частных домов, семь гаражей и хозпостройка. Разбиты четыре авто и линия электропередач.

"К вечеру враг нанес удар КАБом по Новопавловской общине Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома и электросети. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью украинские военные из ВК "Восток" успешно уничтожили над Днепропетровщиной два вражеских ударных беспилотника.

Напомним, вчера войска РФ нанесли ракетный удар по Николаевщине. Враг атаковал Баштанский район, вероятно, ракетой С-300/С-400.