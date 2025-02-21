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21 лютого 2025, 09:01

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині: в ОВА повідомили про наслідки

21 лютого 2025, 09:01
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ракетою та безпілотниками. Також окупанти обстрілювали регіон з артилерії

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Учора, 20 лютого, близько 17:05 ворог атакував Баштанський район, ймовірно ракетою С-300/С-400. Внаслідок падіння уламків на присадибну ділянку приватного домоволодіння і дії вибухової хвилі пошкоджено вікна та двері декількох будинків", – йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Відомо, що вчора росіяни двічі атакували FPV-дронами та вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка була пошкоджена лінія електромережі, яку оперативно відновили. Також ворог атакував дроном акваторію Очаківської громади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Віталій Кім додав, що в ніч на 21 лютого сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, впродовж 20 лютого російські окупанти обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих атак дві людини загинули, ще дві – дістали поранення.

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