У Дніпрі СБУ затримала трьох російських агентів, які намагалися влаштувати теракт

фото: СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту у Дніпрі та затримала диверсантів, які на замовлення російських спецслужб намагалася підірвати ветерана правоохоронних органів

Як передає RegioNews, про це повідомляє СБУ.

Для вчинення злочину було залучено трьох агентів: 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. За матеріалами справи, їх завербували через популярний месенджер.

Зловмисники збиралися ліквідувати українського ветерана за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП), який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража.

Правоохоронці затримали терористку "на гарячому".

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів РФ, причетних до теракту в Миколаєві.