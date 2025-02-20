В Днепре СБУ задержала трех российских агентов, пытавшихся устроить теракт

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Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре и задержала диверсантов, которые по заказу российских спецслужб пытались взорвать ветерана правоохранительных органов

Как передает RegioNews, об этом сообщает СБУ.

Для совершения преступления были привлечены три агента: 52-летняя медсестра из Винницкой области, 26-летний безработный харьковчанин и его 20-летняя подруга. По материалам дела, их завербовали из-за популярного мессенджера.

Злоумышленники собирались ликвидировать украинского ветерана с помощью самодельного взрывного устройства (СИН), которое жительница Виннитчины должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу.

Правоохранители задержали террористку "с поличным".

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала четырех несовершеннолетних агентов РФ, причастных к теракту в Николаеве.