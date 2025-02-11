У Дніпрі чоловік підірвав гранату поблизу школи
Вдень 11 лютого у Дніпрі поблизу навчального закладу на вулиці Софії Ковалевської пролунав вибух
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Після вибуху учнів та персонал із будівлі евакуювали, а на місце викликали правоохоронців та вибухотехніків.
За даними поліції, вибух пролунав після того, як із балкона багатоповерхівки навпроти школи кинули на землю страйкбольну гранату.
Правоохоронці затримали імовірного правопорушника. Люди внаслідок вибуху не постраждали.
Нагадаємо, раніше у Львові внаслідок вибуху гранати постраждала людина.
Також повідомлялося, що наприкінці січня на Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною.
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