У Дніпрі застосували екстрені відключення світла
Сьогодні вдень, 11 лютого, у Дніпрі запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК.
"Через пошкодження розподільчих мереж в місті Дніпрі застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 лютого в Україні застосовуються обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості.
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