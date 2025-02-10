У Херсонському районі чоловік підірвався на російській міні

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Інцидент стався сьогодні вранці, 10 лютого, в селищі Велетенське Херсонського району

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

Виявилося, що 60-річний мешканець Велетенського наїхав мопедом на російську протипіхотну міну ПФМ-1 "Лепесток".

"Він дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки", – йдеться у повідомленні.

Лікарі надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Надалі херсонець лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, наприкінці січня у Бериславі пенсіонерка підірвалася на російській протипіхотній міні ПФМ-1 "Лепесток".

Раніше в селищі Високопілля Бериславського району через детонацію вибухонебезпечного предмета 43-річний чоловік втратив ноги та руку.

Також раніше повідомлялося, що поблизу водойми між селищами Білозерка та Приозерне Херсонського району двоє чоловіків підірвались на міні.