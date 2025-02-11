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11 февраля 2025, 19:17

В Днепре мужчина взорвал гранату у школы

11 февраля 2025, 19:17
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фото: полиция
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Днем 11 февраля в Днепре вблизи учебного заведения по улице Софии Ковалевской раздался взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

После взрыва учеников и персонал из здания были эвакуированы, а на место вызвали правоохранителей и взрывотехников.

По данным полиции, взрыв прогремел после того, как с балкона многоэтажки напротив школы бросили на землю страйкбольную гранату.

Правоохранители задержали предполагаемого правонарушителя. Люди в результате взрыва не пострадали.

Напомним, ранее во Львове в результате взрыва гранаты пострадал человек.

Также сообщалось, что в конце января в Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком.

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