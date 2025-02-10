У Івано-Франківську повідомляють про масове замінування шкіл

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В Івано-Франківській громаді поліцейські перевіряють повідомлення про масове замінування навчальних закладів

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків, передає RegioNews.

Зазначається, що в Івано-Франківській громаді вранці 10 лютого 2025 року повідомили про масове замінування шкіл. До освітніх закладів скерували працівників екстрених служб. Наразі фахівці перевіряють інформацію про можливе замінування.

"На місці ймовірних замінувань працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи", — повідомили у поліції.

Повідомлень про замінування інших установ до правоохоронців наразі не надходило.

Нагадаємо, в Тернопільській області працівника паливної компанії впіймали на крадіжці пального. Чоловік зливав пальне з цистерни під час доставки.