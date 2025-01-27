На Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною

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Інцидент стався ввечері 25 січня. Правоохоронці затримали мешканця Вільнянського району, який під час сварки кинув гранату в кімнату, де перебувала жінка з 13-річною донькою. Внаслідок вибуху Донеччанка дістала травми, дівчинка не постраждала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

З'ясувалося, що жінка з донькою переїхала до Запорізької області через активні бойові дії на Донеччині. Її чоловік служить у ЗСУ, тому родина тимчасово оселилася в домі його дядька. Господар будинку неодноразово конфліктував із квартирантками, особливо після вживання алкоголю.

Під час чергової п'яної сварки 57-річний родич кинув гранату в їхню кімнату.

"Боєприпас відкотився й вибухнув у дальній частині кімнати. Потерпілій було надано медичну допомогу на місці, дитина не постраждала", — йдеться в повідомленні.

Фігуранта затримали. Слідчі повідомили йому про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в центрі Миколаєва внаслідок конфлікту із персоналом кафе відвідувач кинув у заклад страйкбольну гранату.