Фото: Нацполиция

Более 2 миллионов гривен из средств, выделяемых на восстановление после российских обстрелов, были украдены. Оказалось, что схему организовал местный депутат

Об этом сообщает Нацполиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили группировку во главе с местным депутатом. Они разворовывали бюджет во время восстановления укрытий в Кривом Роге. Кроме депутата, среди подозреваемых – собственники и руководители частных структур. Сам депутат городского совета лоббировал интересы подконтрольных фирм по части заключения договоров на проведение строительных или ремонтных работ.

"В течение 2023-2024 годов с дружескими обществами было заключено 189 договоров на сумму свыше 57 млн грн. В настоящее время всем участникам преступной организации поставлены подозрения и избраны меры пресечения — содержание под стражей", - сообщили в полиции.

Для того чтобы скрыть махинации, в официальные документы вносили фиктивные данные о стоимости строительных работ. Из средств, которые выделили на ликвидацию последствий вражеских обстрелов и ремонт укрытий, украли около 2,5 миллиона гривен.

"В настоящее время суд избрал подозреваемым меры пресечения – содержание под стражей. За совершенное им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, ранее в Николаевской области чиновники ГСЧС насчитали зарплаты фиктивным работникам. Они насчитали более 300 тысяч гривен на собственные счета. Теперь им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.