На Миколаївщині посадовців ДСНС нарахували фіктивним працівникам зарплати та премії на 300 тис. грн

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У Миколаївській області судитимуть керівника та головного бухгалтера підрозділу ДСНС за виплату зарплат і премій неіснуючим працівникам

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що з грудня 2022 року по травень 2023 року обвинувачені склали та видали неправдиві документи щодо працевлаштування 8 громадян у пожежний підрозділ. Насправді ці люди не виконували жодних службових обов’язків.

Посадовці внесли неправдиві дані про робочий час, премії та зарплати фіктивним працівникам. А нараховані кошти — понад 300 тис. грн — перерахували на свої особисті рахунки, завдавши матеріальної шкоди сільській раді.

Обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили багатомільйонні розкрадання коштів одного з провідних університетів Харкова. На лаві підсудних опинився колишній ректор.