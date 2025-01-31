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31 січня 2025, 15:30

Розкрадання на ремонті парку на Дарниці: у Києві судитимуть екс-посадовця з Київзеленбуду

31 січня 2025, 15:30
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Фото: прокуратура
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Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувачувальний акт відносно екс-заступника начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд". Йдеться про розтрату коштів з бюджету в умовах воєнного стану.

За даними правоохоронців, "Київзеленбуд" в 2023 році уклав договір з приватним підприємством на ремонт парку в Дарницькому районі (між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл).

У документах про роботи вказали завищену вартість будівельних матеріалів. Зокрема, щебеню та піску. Як підрахувала експертиза, столичній громаді завдали збитків на 200 тисяч гривень.

Обвинувачувальний акт щодо колишнього посадовця скеровано до суду. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, що раніше в столиці викрили ексдиректора ритуальної служби та його заступника на роздкраданні коштів. Йдеться про кошти, які були виділені для спеціальної стіни для захоронення урн. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що на Одещині депутат організував "схему" на ліхтарях. Ліхтарі повинні були встановлювати в одній з громад. Підрядник завищив вартість робіт у шість разів. Внаслідок цього державний бюджет втратив 16,4 мільйона гривень.

Київ розтрата розкрадання прокуратура
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