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07 февраля 2025, 21:10

За удаление из базы розыска ТЦК: на Днепропетровщине разоблачили полицейского, который взял взятку у уклониста

07 февраля 2025, 21:10
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Фото: прокуратура
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Стало известно, что полицейский из Днепропетровщины взял взятку. За эти средства он должен был удалить данные военнообязанного мужчины по розыску ТЦК

Об этом сообщает Прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили участкового офицера полиции Днепровского районного управления полиции на взятке. Оказалось, что он получил 1500 долларов от мужчины призывного возраста. За эту взятку полицейский должен был удалить "клиента" из базы розыска ТЦК и СП (военнослужащего).

"В ходе обысков изъяты деньги, документацию, мобильные телефоны. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 46-летнего местного жителя, который зарабатывал на мужчинах призывного возраста. Он брал с них 4500 долларов и обещал "повлиять на ТЦК".

Также на Волыни разоблачили местного жителя с двумя водителями. Оказалось, что они хоронили в автобусах военнообязанных мужчин и незаконно увозили их за границу.

взятка полиция уклонение от мобилизации
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