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Відомо, що співробітник СІЗО в Маріуполі після окупації перейшов на бік росіян. Він дпоомагав їм у підривній діяльності проти України

Про це повідомляє Прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

У Волинській області суд визнав винним 27-річного жителя Донеччини у державній зраді. Йому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Також у нього забрали звання "лейтенант внутрішньої служби".

За даними слідства, після окупації Маріуполя, оперуповноважений оперативного відділу місцевого СІЗО перейшов на бік ворога. Він обійняв при окупантах посаду.

Під час "роботи" на ворога зрадник надавав росіянам допомогу у веденні підривної діяльності проти України. Також він просував проросійські ідеї.

Також повідомлялося, що СБУ затримала жителя Черкас, який допомагав росіянам готувати удари по області. Він отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку. Зрадник об'їжджав локації, де, на думку росіян, могли бути пункти українських військових. Потім він передавав ворогу звіти. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, у Миколаєві судять чоловіка, який через Telegram передавав дані ЗСУ. Виявилося, що з різних телефонів чоловік передавав різні "звіти" про українських воїнів окупантам.