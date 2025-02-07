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Среди подозреваемых – "правая рука" так называемого злодея в законе. Также среди них есть "смотрящий за Кривым Рогом"

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

О подозрениях сообщили шестерым "уголовным авторитетам" на Днепропетровщине. В частности, речь идет о применении преступного воздействия. По данным следствия, подозреваемые контролировали уголовные процессы в СИЗО Днепра и Кривого Рога. Среди них были "правая рука" так называемого "вора в законе", а также "смотрящий за Кривым Рогом.

Во время обысков у подозреваемых нашли кучу наличных денег, мобильные телефоны, наркотики и оборудование для их изготовления, боеприпасы и автомобили.

"Двое подозреваемых задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины, им избраны меры пресечения – содержание под стражей. Другие фигуранты уже находятся под стражей за ранее совершенные преступления", - сообщили правоохранители.

Они устраивали "сходки" в СИЗО, разрешали конфликты. Также правоохранители разоблачили обращение к "ворам в законе" - гражданам РФ.

Напомним, ранее в Днепре рейдеры захватили аптеку. Неизвестные заблокировали вход владелицы и работников. Также они угрожали сотрудникам. Преступники вывезли оттуда имущества более чем на 2 миллиона гривен.

Также сообщалось, что в Украине разоблачили мощную сеть "наркологических кабинетов". Злоумышленники принимали рецепты на препараты с наркотическими веществами, а затем продавали их.