Фото: прокуратура

Троє чоловіків незаконно захопили аптеку в Дніпрі. Вони заблокували вхід, а також залякували персонал

Про це повідомляє Прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Троє чоловіків захопили приміщення аптеки в Дніпрі. Вони заблокували вхід для власників та персоналу, а також залякували працівників. Зловмисники вивезли з аптеки все майно на понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці викрили зловмисників. Під час обшуків у них знайшли документи, гроші, а також боєприпаси та зброю. Прокурор одав клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 мільйони гривень - якраз сума майна, яке злочинці винесли з аптеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці аферисти викрадали квартири в жителів Києва. Зловмисники шукали самотніх людей і пропонували допомогу, а згодом - переконували продати житло. Коли аферисти отримували документи на квартири - вони продавала житло киян, а справжніх власників осель відправляли на вулицю.