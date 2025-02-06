На Дніпропетровщині сміттєвоз провалився під асфальт

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Cміттєвоз провалився у дірку в асфальті у Кривому Розі. На допомогу викликали крановиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Свої".

"Сміттєвоз провалився у дірку в асфальті на вул. Інни Дерусової (Кузнєцова). Звідти йде пара та тхне каналізацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на допомогу комунальному транспорту приїхав кран. Спеціалісти чекають, коли знеструмлять вулицю, аби почати роботи.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 21-річного хлопця викрали прямо з його квартири. Поліцейські знайшли автомобіль зловмисників на одній з вулиць обласного центру. Потерпілого звільнили, а трьох викрадачів затримали.