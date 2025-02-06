В Днепропетровской области мусоровоз провалился под асфальт

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Cмитевоз провалился в дыру в асфальте в Кривом Роге. В помощь вызвали крановиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Свои".

"мусоровоз провалился в дыру в асфальте на ул. Инны Дерусовой (Кузнецова). Оттуда идет пара и пахнет канализацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помощь коммунальному транспорту приехал кран. Специалисты ждут, когда обесточат улицу, чтобы начать работы.

Напомним, в Днепропетровской области 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры. Полицейские обнаружили автомобиль злоумышленников на одной из улиц областного центра. Пострадавшего освободили, а троих похитителей задержали.