Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровщині: зруйновані будівлі
В середу, 5 лютого, близько 21:00 російські війська поцілили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок авіаудару зруйновані будівлі, сталася пожежа.
Попередньо, є постраждалі.
Деталі уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 5 лютого росіяни атакували авіаційною ракетою Одеський район. Загинув 39-річний чоловік, 19-річний хлопець – у тяжкому стані.
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував доньку знайомого і знімав процес на відео
06 лютого 2025, 01:03Видавав себе за жінку та заманював дівчат: у Полтаві пацієнта психлікарні відпустили додому
06 лютого 2025, 00:46На Полтавщині багатодітна матір вбила новонародженого сина
06 лютого 2025, 00:29Росіяни вдарили дроном по одному з найбільших ринків Харкова: виникла пожежа
06 лютого 2025, 00:01На Прикарпатті жінка вдарила сестру ножем в груди
05 лютого 2025, 23:40На Буковині викрили Telegram-канал, який пропонував послуги ухилянтам
05 лютого 2025, 23:20Жителька Кривого Рогу затримана за фейкове мінування
05 лютого 2025, 23:03Вийшов трейлер документального фільму про українських вибухотехніків
05 лютого 2025, 22:50Працював на "ЛНР": на Черкащині засудили колаборанта
05 лютого 2025, 22:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »