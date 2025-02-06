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06 февраля 2025, 08:48

В Днепропетровской области сожгли военный автомобиль

06 февраля 2025, 08:48
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фото: Национальная полиция
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В городе Самар Днепропетровской области полиция начала досудебное расследование по факту повреждения военного авто

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Милиционеры установили, что вечером 5 февраля на одной из улиц города Самар загорелся военный автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Ведомости по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, бывшего украинского полицейского из Луганщины приговорили к 13 годам за сотрудничество с врагом. Он добровольно перешел на сторону неприятеля во время оккупации региона.

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