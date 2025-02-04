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04 февраля 2025, 20:00

Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль на Днепропетровщине: погиб мужчина

04 февраля 2025, 20:00
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фото: Сергей Лысак
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В течение суток россияне били по Никопольщине и Синельниковщине. Захватчики применяли артиллерию и БпЛА. Есть жертва и раненый гражданский

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что оккупанты дважды атаковали Синельниковский район.

"Сначала – обстрел, в результате которого истерзаны два частных дома. А уже к вечеру – удар дроном-камикадзе. Загорелся автомобиль. Погиб мужчина. Еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

На Никопольщине в течение дня прилетало по Никополю, Марганецкой, Мировской и Красногригоревской общинах.

В результате обстрелов повреждены транспортное предприятие, пятиэтажка, более 20 частных домов, авто, хозяйственные постройки, гаражи, линии электропередач и газопровод. К счастью, в районе обошлось без раненых и погибших.

Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне нанесли удар по одному из железнодорожных депо в Днепропетровской области.

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