фото: ДПСУ

Під час спроби перетнути українсько-польський кордон на Львівщині прикордонники псевдоподружжя з Києва

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Так, 26-річний житель Києва уклав шлюб з 42-річною землячкою, жінкою з інвалідністю. За версією "молодят", вони прямували до Польщі провідати товариша чоловіка. Пізніше ж з'ясувалося, що ніякого друга за кордоном немає, а жінка після виїзду за кордон мала отримати 2000 доларів.

Також під час бесіди "пара" не змогла дійти до спільного знаменника щодо адреси їхнього проживання. Крім того, були й інші неспівпадіння.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами.