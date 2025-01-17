06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
20:56  17 січня
На Сумщині прикордонники знищили рідкісний російський шляхопрокладач БАТ-2
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 22:20

У Кривому Розі затримали 14-річних підлітків, які підпалили автомобіль військового

17 січня 2025, 22:20
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали двох 14-річних юнаків, які на замовлення російських спецслужб підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ в Кривому Розі. Їм загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підлітки встановили контакт через месенджер із невідомою особою, яка запропонувала їм гроші за підпал автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають відповідну символіку.

Ввечері 14 січня хлопці облили легковик військовослужбовця займистою рідиною, підпалили його та зняли процес на мобільний телефон. Зловмисників затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили в них запальничку та мобільні телефони.

Обом неповнолітнім повідомили про підозру у навмисному пошкодженні майна шляхом підпалу, скоєному за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

"Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі", — повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини.

Нагадаємо, раніше СБУ пояснила, що молодь і навіть неповнолітні підлітки, які працюють на Росію, можуть сісти надовго.

підпал злочин прокуратура підлітки затримання ЗСУ Кривий Ріг запобіжний захід палії
У Львові ушпиталили трьох дітей, які зробили вибухівку за інструкцією в TikTok
17 січня 2025, 21:20
Чоловік поховав першу дружину в Херсоні, а в Кривому Розі його другу жінку вбило уламками
17 січня 2025, 20:10
Удар балістикою по Кривому Рогу: перші дані про наслідки
17 січня 2025, 12:56
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Повітряні сили показали, як знищили 20 російських крилатих ракет
17 січня 2025, 22:45
Смертельна пожежа на Чернігівщині: у житловому будинку згоріла людина
17 січня 2025, 21:50
У Львові ушпиталили трьох дітей, які зробили вибухівку за інструкцією в TikTok
17 січня 2025, 21:20
На Сумщині прикордонники знищили рідкісний російський шляхопрокладач БАТ-2
17 січня 2025, 20:56
Чернігівські рятувальники продовжують пошуки хлопчика, який провалився під лід із дідусем
17 січня 2025, 20:33
Чоловік поховав першу дружину в Херсоні, а в Кривому Розі його другу жінку вбило уламками
17 січня 2025, 20:10
На кордоні зі Словаччиною зупинили 5 заробітчан-ухилянтів
17 січня 2025, 19:50
Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали вже 14 людей, з них — 4 дитини
17 січня 2025, 19:32
На Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки"
17 січня 2025, 19:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »