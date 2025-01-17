У Кривому Розі затримали 14-річних підлітків, які підпалили автомобіль військового

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали двох 14-річних юнаків, які на замовлення російських спецслужб підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ в Кривому Розі. Їм загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, підлітки встановили контакт через месенджер із невідомою особою, яка запропонувала їм гроші за підпал автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають відповідну символіку.

Ввечері 14 січня хлопці облили легковик військовослужбовця займистою рідиною, підпалили його та зняли процес на мобільний телефон. Зловмисників затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили в них запальничку та мобільні телефони.

Обом неповнолітнім повідомили про підозру у навмисному пошкодженні майна шляхом підпалу, скоєному за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

"Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі", — повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини.

Нагадаємо, раніше СБУ пояснила, що молодь і навіть неповнолітні підлітки, які працюють на Росію, можуть сісти надовго.