Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі розслідувань, інформує RegioNews.

Інцидент стався 4 січня 2025 близько 14:55 в будівлі, призначеній для тимчасового утримання військовослужбовців. Бойовий медик погрожував перерізати горло заручниці. На інструктора медичного пункту чоловік напав у коридорі. Він обхопив її з-за спини та приставив до її шиї канцелярський ніж.

За даними слідства, собаче вимагав не наближатися до нього і надати йому можливість вийти з території. При цьому він погрожував вбити цю жінку.

Зазначається, що він погрожував їй смертю, коли прийшов разом із нею до контрольно-пропускного пункту. Там він вимагав від співробітників, щоб вони відкрили йому металеві ґрати. Уже після розмови з працівниками він відпустив жінку.

Наразі чоловіка затримали. Йому оголосили підозру за ст. 349 Кримінального кодексу України. Суд постановив взяти його під варту до 5 березня 2025 року.

У рішенні суду ідеться про те, що він раніше залишав дислокації військових підрозділів, де виконував свої обовʼязки. Причину агресивної поведінки чоловіка слідство пояснює його небажанням повертатися до виконання військових обовʼязки в місця ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині жінка напала на бригаду медиків під час виклику. Вона викликала "швидку допомогу" через погане самопочуття її чоловіка, але зустріла лікарів вона агресивно. Під час обстеження чоловіка жінка напала на одного з медиків. На місце інциденту викликали поліцію, розпочате кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що в Дніпрі затримали чоловіка, який скоював напади на жінок. Відомо, що в центральному районі міста він прослідкував за жінкою, напав на неї, приставивши до горла ніж, та вкрав у неї гроші. Згодом, уже в іншому районі, він пограбував іншу жінку, вкравши в неї сумку. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.