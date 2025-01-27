На Дніпропетровщині заступника командира частини привласнив прилади нічного бачення на майже 4 млн гривень

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Правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн гривень

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення були втрачені в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень.

Насправді своїм підлеглим фігурант наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучені речові докази.

Фігуранту оголосили підозру. Його взяли під варту з альтернативою внесення застави в 7,7 млн гривень.

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.

Нагадаємо, раніше суд арештував експосадовця Міноборони, через якого на фронт відправили непридатні кулемети на майже 200 млн гривень.