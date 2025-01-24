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За вбивство матері жителю Ольшанської громади загрожує до 15 років ув’язнення. Подальшу долю чоловіка вирішить суд

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт.

Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, подія сталася восени минулого року в одному з сіл Ольшанської громади. 31 жовтня між 54-річним чоловіком та його 77-річною матір’ю виникла сварка, у ході якої син задушив жінку мотузкою. Після чого намагався замаскувати вбивство під самогубство.