На Кіровоградщині жінка напала на медиків "швидкої", яких викликала своєму чоловікові

фото: КНП "ЦЕМД та МК у Кіровоградській області КОР"

У селі Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області жінка напала на бригаду медиків під час виклику

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Подія сталася 15 січня ввечері. На лінію 103 подзвонила жінка та повідомила про неадекватну поведінку свого чоловіка. Диспетчер порекомендував викликати поліцію. Через деякий час вона знову зателефонувала та повідомила, що її 53-річному чоловіку зле: він скаржився на болі в животі, нудоту та блювоту.

Бригада медиків, прибувши на місце, зустріла жінку з дитиною на руках.

"Жінка була агресивно налаштована. Медики від неї відчули запах алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Лікарі з’ясували, що в чоловіка підвищений тиск, вони вирішили провести електрокардіографію. Та під час обстеження жінка напала на одну з медпрацівниць, схопивши її за волосся. Її колега натиснула кнопку SOS для виклику поліції.

Пацієнт спробував заспокоїти дружину і вивів її в іншу кімнату, проте жінка повернулася і знову напала на медиків. Одна з працівниць отримала легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Жінці загрожує покарання у вигляді штрафу до 850 гривень або громадські роботи.

Нагадаємо, раніше у Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК.