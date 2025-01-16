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16 січня 2025, 11:48

У центрі Дніпра кримінальник нападав на жінок

16 січня 2025, 11:48
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фото: ГУ НП у Дніпропетровській області
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У Дніпрі поліцейські затримали злочинця, який скоював напади на жінок

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Як повідомляють правоохоронці, на вулиці Троїцька підозрюваний напав з ножем на 22-річну дівчину. Чоловік дочекався, поки жінка вийде з приміщення у центральній частині міста та пішов за нею. Нападник наздогнав потерпілу та, приставивши ніж до горла, забрав у неї мобільний телефон та гроші, після чого втік з місця злочину.

Через деякий час злочинець на вулиці Святостава Хороброго пограбував 41-річну жінку. Він вирвав з рук потерпілої сумку з особистими речами.

Нападника розшукали та затримали у місті Камʼянське. Їм виявився 37-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми з законом за вчинення майнових злочинів. Поліцейські повідомили затриманому про підозру. За вчинені злочини йому загрожує до 15 років за ґратами.

Як повідомлялося раніше, у жовтні минулого року житель Харкова за один вечір зґвалтував двох жінок.

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