В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара

фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге на Днепропетровщине чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он добавил, что в результате атаки повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и около 10 автомобилей.

"Четыре человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированы, остальные врачи оказали помощь на месте", - сообщил Сергей Лысак.

В городе работает штаб помощи людям. В нем можно получить стройматериалы для быстрого ремонта и подать заявление на материальную помощь.

Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших.

Момент ракетного удара попал на видео.