В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы после российского ракетного удара
В Кривом Роге на Днепропетровщине чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он добавил, что в результате атаки повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и около 10 автомобилей.
"Четыре человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированы, остальные врачи оказали помощь на месте", - сообщил Сергей Лысак.
В городе работает штаб помощи людям. В нем можно получить стройматериалы для быстрого ремонта и подать заявление на материальную помощь.
Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших.
Момент ракетного удара попал на видео.