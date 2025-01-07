Жителі Ужгорода напали на правоохоронців, побили їх та втекли

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В Ужгороді група чоловіків напала на правоохоронців, які виконували службові обов’язки. Зловмисники завдали потерпілим тілесних ушкоджень і втекли з місця події. Їх затримали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент почався зі словесного конфлікту, що переріс у фізичну агресію. Медики діагностували у постраждалих правоохоронців віком 20, 25 та 27 років струс мозку та численні забої.

Оперативники встановили особи зловмисників. Затримання місцевих жителів, віком від 39 до 42 років, провели за підтримки спецпідрозділу КОРД та Патрульної служби поліції особливого призначення.

Усіх п’ятьох нападників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Ужгородський міськрайонний суд обрав для підозрюваних запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Нападникам загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік погрожував вбити всю сім'ю поліцейського.