Теракт возле здания ТЦК: в Днепре задержали супругов, изготовивших взрывное устройство

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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины задержали еще двух фигурантов, причастных к теракту возле здания ТЦК в Днепре 14 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В тот день завербованный российскими спецслужбами террорист взорвал взрывчатку возле админздания местного ТЦК.

Вскоре после инцидента стражи порядка задержали исполнителя теракта — 37-летнего жителя Днепра, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Следствие установило, что взрывчатку для него изготовили супруги агентов РФ, которых также задержали.

Злоумышленниками оказались 33-летний дезертир, покинувший воинскую часть Украины, и его 25-летняя жена. В поисках денег через телеграммы-каналы они попали под влияние российских кураторов и согласились изготовить самодельное взрывное устройство (СВП).

По инструкциям кафиров супруги собрали взрывчатку, спрятали ее в тайнике и наблюдали за тем, как исполнитель преступления забрал устройство. О каждом шаге агенты отчитывались своим кураторам.

Чтобы избежать подозрений, супруги брали с собой на "операции" своего 3-летнего ребенка. После совершения теракта злоумышленники переехали в другую квартиру, пытаясь скрыться от правоохранителей.

Полиция задержала фигурантов по новому адресу. Во время обыска у них изъяли телефоны, доказательства причастности к преступлению, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

Супруги подозревают в совершении террористического акта (чч. 2, 3 ст. 258 УКУ) и готовке к преступлению (ч. 1 ст. 14 УКУ). Исполнителю теракта ранее также объявлено подозрение.

"Все трое злоумышленников находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Рубена Восканяна, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. Предварительно он совершил теракт по указаниям российских спецслужб.

16 декабря подозреваемый был заключен под стражу.