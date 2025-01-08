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08 січня 2025, 10:27

На Хмельниччині двоє російських агентів влаштували диверсію на залізниці

08 січня 2025, 10:27
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фото: СБУ
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Правоохоронці викрили двох російських агентів, які підірвали вибухівку на залізниці. Затриманими виявилися двоє мешканців Хмельницької області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, вони виконували завдання російських кураторів. Відомо, що росіяни завербували чоловіків через Telegram-канали.

Як розповіли у спецслужбі, чоловіки встановили вибухівку на рейках та підірвали у момент наближення вантажного потяга. Втім машиніст вчасно зупинив потяг, тож унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Свої дії чоловіки знімали на відео для звіту замовникам. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватися. Однак протягом доби поліція та СБУ встановили їхнє місце перебування та затримали.

Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям на об’єктах "Укрзалізниці", викривши агентурну мережу російського ГРУ.

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