Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: правоохоронці затримали підривника

фото: СБУ

Працівники СБУ та Національної поліції затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він діяв за вказівками російських спецслужб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області. Близько 14:45 в центрі Дніпра він підірвав саморобний вибуховий пристрій. Зловмисника затримали "по гарячих слідах".

"Унаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє поліцейських. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя", — повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними джерел УП, теракт вчинив мешканець Дніпра Рубен Восканян. Попередньо, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та особи, причетні до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, 14 грудня, близько 14:45, на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки у Дніпрі пролунав вибух. Загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських.