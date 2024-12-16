Підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі взяли під варту

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У Дніпрі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту 14 грудня, внаслідок якого загинула людина та ще четверо отримали поранення. Фігурант перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

"Підозрюваний — з Марганця, що на Дніпропетровщині, але нині живе в Одесі. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави до 12 лютого 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Фігурантом справи є Рубен Восканян. За матеріалами справи, у сумці, яку підклали під лавку біля будівлі ТЦК в центрі Дніпра, був саморобний вибуховий пристрій.

Обвинувачений запевняв, що його підставили. За словами чоловіка, "куратор" повідомив, що він має облити фарбою людину, яка начебто бере хабарі. Про вибуховий пристрій підсудний нібито не знав.

Фігурант працює барменом і, за його словами, бачив хабарництво на роботі. Саме тому й вирішив помститися "хабарнику", якого "замовили".

Нагадаємо, 14 грудня працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.