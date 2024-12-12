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12 декабря 2024, 20:15

В Днепре мужчина угрожал гранатой пассажирам маршрутки

12 декабря 2024, 20:15
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фото: полиция
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Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который во время конфликта с пассажирами маршрутки угрожал им гранатой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, в Шевченковском районе Днепра.

Как рассказали в полиции, во время движения автобуса пьяный мужчина ссорился с пассажирами, после чего начал угрожать им предметом, похожим на гранату.

Пассажиры маршрутки обратились в полицию. 36-летнего мужчину патрульные полицейские задержали на улице М. Грушевского При себе у него был предмет, похожий на пустой корпус от боевой гранаты Ф-1 и запал.

Мужчину задержали, в отношении инцидента открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.

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